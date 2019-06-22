Директора НАБУ Ситника викликали на розмову в поліцію, – ЗМІ
"У Департамент захисту економіки Національної поліції України надійшли матеріали про можливий факт порушення керівником НАБУ Закону України "Про запобігання корупції". Зокрема, в частині обмеження щодо отримання подарунків", – ідеться у документі, який оприлюднили у видання Lb.ua.
Раніше, 17 квітня екс-депутат Крючков звинуватив директора НАБУ Ситника в отриманні $500 тис хабара.
Нагадаємо, трьох співробітників Національного антикорупційного бюро, які фігурували в розслідуванні журналістів програми Bihus.Info про розкрадання в "Укроборонпромі", притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Я уважно вивчив матеріали службового розслідування і рекомендації комісії. Оскільки керівник Головного підрозділу детективів і детектив приховували матеріали листування, неналежним чином виконували посадові обов'язки і неналежним чином організували роботу з особами, які співпрацюють зі слідством, за сукупністю виявлених порушень вони отримали догани. Перший заступник, у діях якого бачу лише неналежну організацію роботи Головного підрозділу детективів, отримав зауваження", - заявив голова НАБУ Артем Ситник.
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