Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Баканов розповів у Вашингтоні про стратегічні послання Зеленського на майбутній зустрічі з Трампом

Тимчасово виконуючий обов‘язки голови СБУ Іван Баканов у США обговорив підготовку візиту до Вашингтону президента Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення президента США Дональда Трампа
Зокрема, під час зустрічі з заступником помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом було підтверджено незмінність зовнішньополітичного курсу України, поглиблення євроатлантичної інтеграції нашої держави.
Баканов розповів у Вашингтоні про стратегічні послання Зеленського на майбутній зустрічі з Трампом Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє прес-центр СБУ, Баканов "довів до американської сторони ряд стратегічних послань" Зеленського, йдеться в "УП".

Також Баканов "наголосив на відданості нової команди у Києві курсу політичних та економічних реформ, що наближають Україну до кращих європейських стандартів".

Зазначається, що сторони приділили особливу увагу розвитку співпраці у військово-технічній та енергетичній сферах.

Прес-центр СБУ повідомляє, що візит Баканова відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва.

"Україна розраховує на безперервний та більш інтенсивний діалог з представниками Білого Дому та Державного департаменту США". – наголосив Баканов під час бесіди зі спеціальним помічником президента США з питань Європи Фіоною Гіл.

Нагадаємо, 4 червня в Адміністрації Президента заявляють, що інформація про дату зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом – неправдива, і що Борис Тизенгаузен, який її поширив, не є радником Зеленського.

Читайте також: Проживання Саакашвілі в Україні суд встановив лише з четвертого разу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2019 14:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.