Баканов розповів у Вашингтоні про стратегічні послання Зеленського на майбутній зустрічі з Трампом

Тимчасово виконуючий обов‘язки голови СБУ Іван Баканов у США обговорив підготовку візиту до Вашингтону президента Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення президента США Дональда Трампа

Зокрема, під час зустрічі з заступником помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом було підтверджено незмінність зовнішньополітичного курсу України, поглиблення євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Як повідомляє прес-центр СБУ, Баканов "довів до американської сторони ряд стратегічних послань" Зеленського, йдеться в "УП".

Також Баканов "наголосив на відданості нової команди у Києві курсу політичних та економічних реформ, що наближають Україну до кращих європейських стандартів".

Зазначається, що сторони приділили особливу увагу розвитку співпраці у військово-технічній та енергетичній сферах.

Прес-центр СБУ повідомляє, що візит Баканова відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва.

"Україна розраховує на безперервний та більш інтенсивний діалог з представниками Білого Дому та Державного департаменту США". – наголосив Баканов під час бесіди зі спеціальним помічником президента США з питань Європи Фіоною Гіл.

Нагадаємо, 4 червня в Адміністрації Президента заявляють, що інформація про дату зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом – неправдива, і що Борис Тизенгаузен, який її поширив, не є радником Зеленського.

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