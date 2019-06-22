Баканов розповів у Вашингтоні про стратегічні послання Зеленського на майбутній зустрічі з Трампом
Як повідомляє прес-центр СБУ, Баканов "довів до американської сторони ряд стратегічних послань" Зеленського, йдеться в "УП".
Також Баканов "наголосив на відданості нової команди у Києві курсу політичних та економічних реформ, що наближають Україну до кращих європейських стандартів".
Зазначається, що сторони приділили особливу увагу розвитку співпраці у військово-технічній та енергетичній сферах.
Прес-центр СБУ повідомляє, що візит Баканова відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва.
"Україна розраховує на безперервний та більш інтенсивний діалог з представниками Білого Дому та Державного департаменту США". – наголосив Баканов під час бесіди зі спеціальним помічником президента США з питань Європи Фіоною Гіл.
Нагадаємо, 4 червня в Адміністрації Президента заявляють, що інформація про дату зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом – неправдива, і що Борис Тизенгаузен, який її поширив, не є радником Зеленського.
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