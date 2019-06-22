Проживання Саакашвілі в Україні суд встановив лише з четвертого разу
Лідер "Руху нових сил", екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі з 11 по 19 червня чотири рази подавав заяви до Печерського райсуду Києва, поки врешті скандальний суддя Сергій Вовк визнав факт безперервного проживання Саакашвілі в Україні протягом 5 років, йдеться на сайті "Судова влада України", йдеться в "УП".
Три перші позови закінчилися лише призначенням складу суду, і лише останній був призначений до судового розгляду.
За автоматизованою системою документообігу суду перший позов від 11 червня було розподілено судді Роману Новаку. Другий позов, від 13 червня, потрапив на суддю Олесю Батрин. Третій, від 14 червня – на Тетяну Остапчук.
Останній позов, від 19 червня, потрапив на скандального суддю Сергія Вовка, який 21 червня виніс рішення про безперервне проживання Саакашвілі в Україні протягом останніх 5 років, що відкриває йому шлях до реєстрації кандидатом у народні депутати.
Напередодні Печерський районний суд Києва розглянув позов лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
Позов стосувався встановлення факту його проживання в Україні для реєстрації його кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах 21 липня.
Нагадаємо, раніше лідер партії "Рух нових сил" колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі став на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва.
Зараз Саакашвілі — номер один у списку "Руху нових сил".
Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну, не захотів приєднуватися до партії "Удар" міськголови Києва Віталія Кличка.
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