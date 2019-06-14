Саакашвілі став на військовий облік у Святошинському військкоматі Києва Лідер партії "Рух нових сил" колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі став на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва

Він написав, що дуже приємний і чуйний медперсонал, який працює в не дуже хороших умовах. Військкоматам та їх співробітником потрібно різко збільшити фінансування.

Фото: ria.ru

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