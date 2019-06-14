ПОЛІТИКА НОВИНИВін написав, що дуже приємний і чуйний медперсонал, який працює в не дуже хороших умовах. Військкоматам та їх співробітником потрібно різко збільшити фінансування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саакашвілі став на військовий облік у Святошинському військкоматі Києва
Лідер партії "Рух нових сил" колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі став на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва
Фото: ria.ru
"Пройшов медичну комісію і встав на військовий облік в Святошинському військкоматі. Здоров'я відмінне, придатний до військової служби, тож готовий зі зброєю в руках захищати Україну", - написав на своїй сторінці у Facebook МІхеїл Саакашвілі, йдеться в "УП".
Нагадаємо, екс-президент Грузії та лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі звернеться до суду, якщо Центральна виборча комісія відмовиться реєструвати його кандидатом у депутати Верховної Ради.
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14 06 2019 11:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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