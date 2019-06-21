Суд дозволив Саакашвілі балотуватись в Раду

Позов стосувався встановлення факту його проживання в Україні для реєстрації його кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах 21 липня.

“Суд виніс справедливе рішення щодо моєї можливості брати участь у парламентських виборах. Ще на крок ближче до перемоги”, - зазначив Саакашвілі після оголошення судового рішення, повідомляє "Укрінформ".

Саакашвілі може балотуватися в Раду. Рішення судуПісля оголошення рішення, Саакашвілі зазначив, що в Україні "відчувається інша атмосфера, хоча ще недавно були чіткі інструкції запобігти йому в його прагненнях". Він додав, що нині немає тиску на суд.

"Я більш ніж 13 років проживав в України, навчався в Україні, отримав диплом, два роки мав строкову службу в Україні, брав участь у Майданах і був частиною влади і тепер зі своєю командою хочу допомогти президенту Зеленському побороти корупцію в Україні", - зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше лідер партії "Рух нових сил" колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі став на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва.

Зараз Саакашвілі — номер один у списку "Руху нових сил".

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну, не захотів приєднуватися до партії "Удар" міськголови Києва Віталія Кличка.