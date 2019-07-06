ПОЛІТИКА НОВИНИКличко заявив, що його прихильники його партії не підтримали ідею приєднання Саакашвілі до "Удару".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саакашвілі відмовився від пропозиції Кличка доєднатись до "Удару"
Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну, не захотів приєднуватися до партії "Удар" міськголови Києва Віталія Кличка
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
"Читаю новини в ФБ щодо нашого союзу з Саакашвілі. Без емоцій: Я свій жест зробив. Щиро і в продовження дружби та історії відносин. Запропонував у складній ситуації підставити плече, навіть не зважаючи на те, що чимало моїх прихильників неоднозначно сприйняли цю ідею. Так, коментарі в ФБ -різні, але, вибачте, не вони й раніше визначали моє ставлення до людей і мої дії щодо них-:). Є слова, а є вчинки. Я, політично планів не змінюю", — прокоментував Кличко у Facebook повідомлення про відмову Саакашвілі, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.
Кличко уточнив, що це його коментар щодо всіх можливих питань на цю тему.
Нагадаємо, напередодні Кличко запропонував Саакашвілі стати главою партії "УДАР".
Додамо, 28 травня президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України, 29 травня він повернувся в Україну.
Саакашвілі заявив, що не має жодних політичних амбіцій, а вже наступного дня стало відомо, що його політична партія "Рух нових сил" балотуватиметься на дострокових виборах у парламент, які відбудуться 21 липня 2019 року.
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