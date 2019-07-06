Саакашвілі відмовився від пропозиції Кличка доєднатись до "Удару" Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну, не захотів приєднуватися до партії "Удар" міськголови Києва Віталія Кличка

Кличко заявив, що його прихильники його партії не підтримали ідею приєднання Саакашвілі до "Удару".

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

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