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Саакашвілі розповів, що має намір повернутися в Грузію найближчим часом

Він також хоче "стати Стівом Джобсом в українській політиці"
Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі повідомив, що має намір повернутися в Грузію найближчим часом.
Саакашвілі розповів, що має намір повернутися в Грузію найближчим часом Фото: ria.ru

На питання "Коли повернетеся в Грузію?" політик відповів: "Місяць чи три місяці", повідомляє LB.ua.

З приводу своєї діяльності в Україні Саакашвілі заявив, що "хоче стати Стівом Джобсом в українській політиці" і створити майданчик для генерування нових ідей.

"Ні, я хочу бути трішки Стівом Джобсом української політики. Генерування ідей", - сказав він.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі, якому напередодні відновили українське громадянство, повернувся до України.

Додамо, раніше повідомлялось, що партія колишнього глави Одеської облдержадміністрації та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі балотуватиметься на дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

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03 06 2019 09:54
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