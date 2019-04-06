Кличко запропонував Саакашвілі стати главою партії "УДАР"

Міський голова Києва Віталій Кличко запропонував екс-президенту Грузії та екс-очільнику Одеської області Міхеілу Саакашвілі стати головою партії "УДАР" та йти з нею на дострокові вибори до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

"УДАР іде на дострокові парламентські вибори. І пропоную нашим партнерам іти разом. Я залишаюся лідером партії УДАР, а Міхеїлу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - зазначив Кличко у зверненні, яке він опублікував у Twitter.

Він додав, що висловив готовність "підставити політичне плече" після того, як побачив звернення Саакашвілі, політичній силі якого нібито створили перешкоди для участі у виборах.

"Я переконаний, такий наш союз зможе подвоїти наші зусилля заради перетворень у країні й разом ми маємо план змін, ми маємо людей, які здатні їх втілити", - резюмував Кличко.

Зазначимо, що Саакашвілі може бути главою партії, однак за законом не може бути депутатом, оскільки останні роки не проживав в Україні.

Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України, 29 травня він повернувся в Україну.

Саакашвілі заявив, що не має жодних політичних амбіцій, а вже наступного дня стало відомо, що його політична партія "Рух нових сил" балотуватиметься на дострокових виборах у парламент, які відбудуться 21 липня 2019 року.