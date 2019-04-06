Кличко запропонував Саакашвілі стати главою партії "УДАР"
"УДАР іде на дострокові парламентські вибори. І пропоную нашим партнерам іти разом. Я залишаюся лідером партії УДАР, а Міхеїлу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - зазначив Кличко у зверненні, яке він опублікував у Twitter.
Він додав, що висловив готовність "підставити політичне плече" після того, як побачив звернення Саакашвілі, політичній силі якого нібито створили перешкоди для участі у виборах.
"Я переконаний, такий наш союз зможе подвоїти наші зусилля заради перетворень у країні й разом ми маємо план змін, ми маємо людей, які здатні їх втілити", - резюмував Кличко.
Зазначимо, що Саакашвілі може бути главою партії, однак за законом не може бути депутатом, оскільки останні роки не проживав в Україні.
Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України, 29 травня він повернувся в Україну.
Саакашвілі заявив, що не має жодних політичних амбіцій, а вже наступного дня стало відомо, що його політична партія "Рух нових сил" балотуватиметься на дострокових виборах у парламент, які відбудуться 21 липня 2019 року.
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