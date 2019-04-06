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У Зеленського кажуть, що заяви про дату його зустрічі з Трампом – фейк

3 червня деякі ЗМІ поширили коментарі Бориса Тизенгаузена, якого представили як позаштатного радника президента
В Адміністрації Президента заявляють, що інформація про дату зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом – неправдива, і що Борис Тизенгаузен, який її поширив, не є радником Зеленського.
У Зеленського кажуть, що заяви про дату його зустрічі з Трампом – фейк Фото:РБК-Україна

Відзначається, що 3 червня деякі ЗМІ поширили коментарі Бориса Тизенгаузена, якого представили як позаштатного радника президента, про ймовірну дату зустрічі Зеленського з Трампом, повідомляє сторінка АП у Facebook.

"З огляду на це, звертаємо увагу української спільноти та журналістів – Борис Тизенгаузен не є ані штатним, ані позаштатним членом команди Володимира Зеленського, тож просимо ставитися до поширеної інформації як до фейкової", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також нагадали, що повідомлення про всі кадрові призначення оперативно з’являються й будуть з’являтися на сайті Адміністрації президента та сторінці АП у Facebook.

Нагадаємо, що візит Зеленського став можливим завдяки зусиллям дипломатів і політиків, зокрема спецпредставника Держдепа США по Україні Курта Волкера, міністра енергетики США Ріка Перрі та посла України в США Валерія Чалого.

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04 06 2019 12:45
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