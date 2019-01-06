Трамп кличе Зеленського у Вашингтон, - ОНОВЛЕНО
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки", який відбудеться в Японії 28-29 червня, йдеться у "Громадське".
Очікується, що темою переговорів Зеленського і Трампа буде врегулювання конфлікту на Донбасі.
Нагадаємо, президентська делегація США, яка відвідала інавгурацію Володимира Зеленського, обговорювала з Дональдом Трампом можливість проведення переговорів з новопризначеним президентом України.
Оновлення.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що президент США Дональд Трамп запросив його відвідати Вашингтон, інформують у "Громадське" зпосилання на сайт президента.
Зеленський подякував Трампу за запрошення. Також він зазначив, що проект посилення підтримки України, презентований у Конгресі, «є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн».
"Дякую Сполученим Штатам Америки за послідовну підтримку територіальної цілісності України", — наголосив президент України.
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