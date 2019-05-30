ПОЛІТИКА НОВИНИЗокрема делегація обговорювала з Трампом можливість провести телефонні переговори або зустрітися з новообраним пезидентом наживо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп розглядає можливість зустрічі з Зеленським
Президентська делегація США, яка відвідала інавгурацію Володимира Зеленського, обговорювала з Дональдом Трампом можливість проведення переговорів з ним
Фото: Yahoo Finanzas
"Цю тему ми обговорювали з президентом Трампом, коли повернулися", - заявив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, йдеться в "УП".
Проте, за словами Волкера, рішення стосовно того, "як це буде конкретно реалізовано" поки ще не прийнято.
"Але це залишається на порядку денному в адміністрації, нам потрібно продовжувати співпрацю, в тому числі, на президентському рівні", - сказав представник Держдепу.
Читайте також: Росія до України: Давайте почнемо з чистого аркуша
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 05 2019 09:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент