Трамп розглядає можливість зустрічі з Зеленським

Президентська делегація США, яка відвідала інавгурацію Володимира Зеленського, обговорювала з Дональдом Трампом можливість проведення переговорів з ним

Зокрема делегація обговорювала з Трампом можливість провести телефонні переговори або зустрітися з новообраним пезидентом наживо.

"Цю тему ми обговорювали з президентом Трампом, коли повернулися", - заявив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, йдеться в "УП".

Проте, за словами Волкера, рішення стосовно того, "як це буде конкретно реалізовано" поки ще не прийнято.

"Але це залишається на порядку денному в адміністрації, нам потрібно продовжувати співпрацю, в тому числі, на президентському рівні", - сказав представник Держдепу.

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