Росія до України: Давайте почнемо з чистого аркуша
"І ми б дуже хотіли, щоб такі ж сигнали сьогодні надійшли і з боку нового президента, який отримав, до речі, потужну підтримку населення", - сказала спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, йдеться в "УП" з посилання на інтерв'ю у "ТАСС".
Матвієнко додала, що сигналів на зміну відносин з РФ чекають і від Верховної Ради і висловила надію на те, що після парламентських виборів в Україні позиція зміниться.
"Якщо Рада проявить інтерес до відновлення діалогу з Росією, цей крок ми будемо тільки вітати", - сказала спікер Ради Федерації, нарікаючи на те, що в останні роки РФ часто запрошувала українських нардепів на різні заходи, але відгуку не отримувала.
"Давайте почнемо з чистого аркуша. Розберемо, до чого ми прийшли і як це виправити. І будемо разом рухатися далі", - заявила Матвієнко.
За її словами, РФ відкрита до діалогу і буде чекати сигналів від України.
Читайте також: Україна виконала свою частину Мінських угод, все тепер залежить від Росії, - Волкер
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент