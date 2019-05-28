Україна виконала свою частину Мінських угод, все тепер залежить від Росії, - Волкер
"На жаль, проблема з імплементацією Мінських угод полягає у триваючій російській окупації східної України та триваючі бої там. Тож Україна не може піти далі у виконанні Мінських угод, ніж вона вже зробила. Від Росії залежить припинення вогню, виведення військ, закордонних військ, які перебувають на території України, розпуск незаконних збройних формувань, які там є, розпуск "народних республік", які там є і яким немає місця згідно з Конституцією України, і які не є частиною Мінських угод", – зауважив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, йдеться у "Радіо Свобода".
Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.
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