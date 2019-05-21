Детективи НАБУ, які фігурують у розслідуванні про корупцію в "Укроборонпромі", відбулися доганами
Двом із них - керівнику головного підрозділу детективів і детективу - оголосили догани. Перший заступник директора НАБУ отримав зауваження. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
"Я уважно вивчив матеріали службового розслідування і рекомендації комісії. Оскільки керівник Головного підрозділу детективів і детектив приховували матеріали листування, неналежним чином виконували посадові обов'язки і неналежним чином організували роботу з особами, які співпрацюють зі слідством, за сукупністю виявлених порушень вони отримали догани. Перший заступник, у діях якого бачу лише неналежну організацію роботи Головного підрозділу детективів, отримав зауваження", - заявив голова НАБУ Артем Ситник.
Додамо, Національне антикорупційне бюро заявляє, що завершило службове розслідування щодо можливої причетності своїх співробітників до корупції в оборонній сфері.
Нагадаємо, 25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, у якому стверджується, що син Олега Гладковського Ігор разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми- "прокладки" постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі чи деталі з українських військових частин за завищеними цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить мінімум 250 млн гривень.
Поки що з усієї трійки затримано тільки Рогозу. Він перебуває під судом у справі про шахрайство, що не пов'язане з "Оптимумспецдеталлю", і нещодавно отримав нову підозру в несплаті податків. Інший фігурант - Віталій Жуков - донедавна не мав статусу і значився як знайомий, який вивів Рогозу на Ігоря Гладковського.
Ігор Гладковський називає це розслідування фейком, але, незважаючи на це, його батька звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО.
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