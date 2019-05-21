Детективи НАБУ, які фігурують у розслідуванні про корупцію в "Укроборонпромі", відбулися доганами

Трьох співробітників Національного антикорупційного бюро, які фігурували в розслідуванні журналістів програми Bihus.Info про розкрадання в "Укроборонпромі", притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Двом із них - керівнику головного підрозділу детективів і детективу - оголосили догани. Перший заступник директора НАБУ отримав зауваження. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Я уважно вивчив матеріали службового розслідування і рекомендації комісії. Оскільки керівник Головного підрозділу детективів і детектив приховували матеріали листування, неналежним чином виконували посадові обов'язки і неналежним чином організували роботу з особами, які співпрацюють зі слідством, за сукупністю виявлених порушень вони отримали догани. Перший заступник, у діях якого бачу лише неналежну організацію роботи Головного підрозділу детективів, отримав зауваження", - заявив голова НАБУ Артем Ситник.

Додамо, Національне антикорупційне бюро заявляє, що завершило службове розслідування щодо можливої причетності своїх співробітників до корупції в оборонній сфері.

Нагадаємо, 25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, у якому стверджується, що син Олега Гладковського Ігор разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми- "прокладки" постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі чи деталі з українських військових частин за завищеними цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить мінімум 250 млн гривень.

Поки що з усієї трійки затримано тільки Рогозу. Він перебуває під судом у справі про шахрайство, що не пов'язане з "Оптимумспецдеталлю", і нещодавно отримав нову підозру в несплаті податків. Інший фігурант - Віталій Жуков - донедавна не мав статусу і значився як знайомий, який вивів Рогозу на Ігоря Гладковського.

Ігор Гладковський називає це розслідування фейком, але, незважаючи на це, його батька звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО.