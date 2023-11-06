Україна за рік збільшила виробництво зброї на 62%

За підсумками року обсяги виробництва зброї підприємствами "Укроборонпрому" мають зрости на 62% у порівнянні з минулим роком.

Про це йдеться в інтерв’ю гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна для Економічної правди.

За словами генерального директора, оборонні підприємства повністю виконують замовлення, що надходять від Міністерства оборони.

"Зараз ми готові виготовляти ще більше озброєння, тож очікуємо нових контрактів. Якщо говорити про обсяги, то за чотири квартали 2023-го ми збільшимо випуск продукції на 62%, у порівнянні з минулим роком", - сказав Сметанін.

Головним пріоритетом "Укроборонпрому" він називав виробництво боєприпасів, а серед головних напрямків: безпілотники, бронетехніка, протитанкові ракетні комплекси та засоби ППО.

Сьогодні Укроборонпром підтвердив серійне виробництво власного дрона-камікадзе, який може долати відстань в 1000 км.