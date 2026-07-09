Власне виробництво ракет для Patriot: чому Україні буде складно запустити його швидко

Ракета PAC-3 коштує $5 млн і виробляється лише у США та Японії.

Запуск виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot буде складним і навряд чи допоможе Україні найближчим часом.

Про це пише Bloomberg з посиланням на експертів у сфері.

За оцінкою фахівців, найбільшою проблемою стане виробництво сучасних ракет PAC-3 вартістю близько $5 млн кожна. Зараз їх випускають лише у США та Японії, адже для розробки потрібні американські технології, спеціальне обладнання та навчений персонал. Експертка Bloomberg Economics Бекка Вассер каже, що Україна не зможе швидко налагодити виробництво, бо на це потрібні роки, а суворий контроль США над технологіями ще більше ускладнює цей процес.

Під час зустрічі Зеленського і Трампа 8 липня американський президент сказав, що компанію Lockheed Martin ще не поінформували про дозвіл на розробку, який пообіцяли Україні. Крім того, Lockheed Martin повідомляла, що планує потроїти випуск ракет лише до 2030 року через дефіцит комплектуючих. Навіть якщо Україна отримає дозвіл, доведеться створити новий ланцюг поставок, а більшість компонентів неможливо купити у відкритому доступі.

Окремою проблемою експерти називають безпеку – новий завод стане однією з головних цілей для російських ударів, тому частина фахівців вважає, що його доцільніше будувати за межами України, наприклад у Польщі.

Водночас радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов закликає "не слухати песимістів". За його словами, після отримання ліцензії Україна матиме доступ до технологій, виробничих процесів та навчання фахівців. Єдина проблема – час: запуск виробництва може тривати рік або довше.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі. Під час пресконференції американський президент натякнув, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.