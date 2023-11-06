"Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво власного дрона-камікадзе

Новітній безпілотник типу шахед може долати відстань в 1000 км.

Про це йдеться в статті Економічної правди.

"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками",- заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Нагадаємо, що ще в грудні ми писали, що ДК "Укроборонпром" провів низку успішних випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на 1000 км.