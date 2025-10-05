Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області

05 жовтня 2025, 13:52
Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області
Фото: УНН
Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та стверджували про начебто 5 збитих БпЛА

У ніч проти 5 жовтня на території росії знову пролунали вибухи. Цього разу дрони дісталася Кстовського нафтопереробного заводу (НПЗ), який розташований у Нижегородській області. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та стверджували про начебто 5 збитих БпЛА.

Про це повідомляють росЗМІ.

У мережі з'явилися кадри, які свідчать про влучання. Російські джерела традиційно намагаються приховати факт ураження важливого об'єкта, називаючи його "технічним горінням".

Кстовський НПЗ є одним із ключових нафтопереробних підприємств європейської частини росії, і його ураження може мати значний вплив на військово-економічний потенціал агресора.

війна в УкраїніДрон-камікадзеросія окупанти

