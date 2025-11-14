Укроборонпром співпрацюватиме з американською Amphenol

"Укробронпром" підписав меморандум про співпрацю з американською компанією Amphenol.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

За його словами, документ, підприємства хочуть посилити виробничі спроможностей оборонні через нові стратегічні партнерства.

Меморандум передбачає розширення двосторонньої співпраці у сфері електроніки, компонентів та суміжних технологій. Сметанін наголосив, що Amphenol є одним із найбільших світових виробників електронних систем і засобів зв’язку, а партнерство з такою компанією дозволить вдосконалити як продукцію, так і процеси виготовлення озброєння та військової техніки.

За словами керівника Укроборонпрому, майбутня взаємодія включатиме промислову кооперацію, локалізацію виробництва і трансфер технологій.