Герман Сметанін вдруге очолив Укроборонпром

20 серпня 2025, 11:53
Загалом було 14 кандидатів.
Ексміністр з питань стратегічної промисловості Герман Сметанін удруге призначений керівником Укроборонпрому. Він став переможцем конкурсу, проведеного міжнародною компанією Odgers Berndtson.
 
Про це повідомили в Укроборонпромі.
 
Загалом було 14 кандидатів. Наглядова рада товариства Сметаніна уже призначила.
 
Рішення про призначення нового Генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору”, – йдеться в повідомленні.
 
Голова наглядової ради АТ Давід Ломджарія вважає, що Сметанін має унікальний досвід роботи і знається на внутрішніх процесах підприємств та організації роботи ОПК на урядовому рівні.
 
Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу Укроборонпрому, а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі. Новий Генеральний директор АТ "УОП" здатен вирішувати найамбітніші завдання задля зміцнення обороноздатності України та побудувати сучасну зброярську компанію”, – прокоментував він. 
 
