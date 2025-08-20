Герман Сметанін вдруге очолив Укроборонпром

Ексміністр з питань стратегічної промисловості Герман Сметанін удруге призначений керівником Укроборонпрому. Він став переможцем конкурсу, проведеного міжнародною компанією Odgers Berndtson.

Про це повідомили в Укроборонпромі.

Загалом було 14 кандидатів. Наглядова рада товариства Сметаніна уже призначила.

“Рішення про призначення нового Генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору”, – йдеться в повідомленні.

Голова наглядової ради АТ Давід Ломджарія вважає, що Сметанін має унікальний досвід роботи і знається на внутрішніх процесах підприємств та організації роботи ОПК на урядовому рівні.

“Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу Укроборонпрому, а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі. Новий Генеральний директор АТ "УОП" здатен вирішувати найамбітніші завдання задля зміцнення обороноздатності України та побудувати сучасну зброярську компанію”, – прокоментував він.