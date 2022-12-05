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Український дрон-камікадзе успішно пройшов низку випробувань

05 грудня 2022, 08:13
Український дрон-камікадзе успішно пройшов низку випробувань
Фото: joinfo.ua
ДК "Укроборонпром" провів низку успішних випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів.

Про це повідомляє речниця Укроборнпрому Наталія Сад в ефірі телемарафону. 

"На сьогодні низка етапів успішних випробувань позаду. На виконання доручення начальника Генерального штабу Збройних Сил України ми переходимо до етапу випробувань під дією РЕБ (засобів радіоелекронної боротьби – ред.)",  повідомила речниця.

Сад нагадала, що концерн нещодавно анонсував розробку українського дрона-камікадзе з вантажопідйомністю до 75 кілограмів вибухової речовини.

"Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, сподіваємось, що зможемо перевірити його у бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року, намагаємось цю обіцянку виконати",  зазначила речниця Укроборнпрому.

Раніше повідомлялось, що в Україні створили безпілотник, який може коригувати HIMARS.

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