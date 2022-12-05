Український дрон-камікадзе успішно пройшов низку випробувань

ДК "Укроборонпром" провів низку успішних випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів.

Про це повідомляє речниця Укроборнпрому Наталія Сад в ефірі телемарафону.

"На сьогодні низка етапів успішних випробувань позаду. На виконання доручення начальника Генерального штабу Збройних Сил України ми переходимо до етапу випробувань під дією РЕБ (засобів радіоелекронної боротьби – ред.)", – повідомила речниця.

Сад нагадала, що концерн нещодавно анонсував розробку українського дрона-камікадзе з вантажопідйомністю до 75 кілограмів вибухової речовини.

"Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, сподіваємось, що зможемо перевірити його у бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року, намагаємось цю обіцянку виконати", – зазначила речниця Укроборнпрому.

Раніше повідомлялось, що в Україні створили безпілотник, який може коригувати HIMARS.