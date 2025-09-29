Дрони-перехоплювачі з'явилися у німецькому війську
29 вересня 2025, 17:57
Фото: www.ekathimerini.com
Компанія Argus Interception поставила першу партію перевірених у боях дронів-перехоплювачів німецькому війську.
Про це пише Defence Express.
Зазначається, що поставлений тип дронів нейтралізує загрози ворожих дронів за допомогою спеціальних сіток. Як стверджує виробник, вони призначені для перехоплення різних типів дронів - від квадрокоптерів і до дронів типу "Шахед". Аналітики зауважили, що це багаторазові перехоплювачі, а не одноразові зенітні FPV-дрони.
"Це доволі довершена система з власною системою датчиків включно з радаром, оптичною камерою, системами штучного інтелекту тощо, а також можливістю інтеграції до будь-якої іншої системи виявлення", - йдеться у статті.
Дрони цього виробника обрали у результаті роботи спеціальної групи, завданням якої було представити комплексний план боротьби із такою загрозою, як безпілотні літальні апарати. Про її результати, включаючи широкий спектр пропозицій протидії дронам, було оголошено у липні 2024 року.
За даними видання Hartpunkt, хоча офіційно не повідомляється, скільки дронів отримало німецьке військо, раніше цього року ЗМІ писали про плани закупити цього року 24 дрони від компанії Argus Interception, а за два роки - ще 136 систем.
Argus Interception презентують свій дрон-перехоплювач як "перевірений в бою". Як пишуть автори, у компанії тримають в таємниці, де саме тестували ці дрони, але не виключено, що йдеться саме про Україну.