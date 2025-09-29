Дрони-перехоплювачі з'явилися у німецькому війську

Зазначається, що поставлений тип дронів нейтралізує загрози ворожих дронів за допомогою спеціальних сіток

Компанія Argus Interception поставила першу партію перевірених у боях дронів-перехоплювачів німецькому війську.

Про це пише Defence Express.

Зазначається, що поставлений тип дронів нейтралізує загрози ворожих дронів за допомогою спеціальних сіток. Як стверджує виробник, вони призначені для перехоплення різних типів дронів - від квадрокоптерів і до дронів типу "Шахед". Аналітики зауважили, що це багаторазові перехоплювачі, а не одноразові зенітні FPV-дрони.

"Це доволі довершена система з власною системою датчиків включно з радаром, оптичною камерою, системами штучного інтелекту тощо, а також можливістю інтеграції до будь-якої іншої системи виявлення", - йдеться у статті.