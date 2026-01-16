Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна та Британія випускатимуть тисячу дронів-перехоплювачів щомісяця

16 січня 2026, 20:13
Фото: УНН
Дрони-перехоплювачі Octopus допомагатимуть протидіяти ударним безпілотникам типу "Шахед".

Україна і Велика Британія нарощують військову співпрацю, зокрема спільне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus. 

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.

Під час форуму, присвяченого річниці підписання історичної Угоди про 100-річне партнерство між країнами, очільник українського МЗС Андрій Сибіга підкреслив три ключові виміри співпраці: безпеку, економіку та політику.

"Велика Британія взяла на себе довгострокове зобов'язання щодо військової підтримки України і понад 170 млрд гривень щорічно на нашу оборону у найближчі критичні роки", – зазначив міністр.

За його словами, вже з лютого Україна та Британія виходять на щомісячне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus. Ці безпілотники призначені для протидії ударним дронам типу "Шахед" та іншим повітряним цілям.

Розробка Octopus тривала близько двох років і реалізована українськими військовими інженерами за підтримки британських фахівців. У проєкті брали участь інженерні підрозділи ЗСУ, Міністерство оборони України та міжнародні партнери.

Сибіга також відзначив роль Великої Британії у санкціях проти понад 540 танкерів, які обходили "стелю цін" на російську нафту та постачали паливо російській військовій машині.

Дрон Octopus було вперше представлено в жовтні 2025 року президентом Володимиром Зеленським прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру під час зустрічі в Лондоні. 

Міністр назвав партнерство між Україною та Британією "справжнім союзництвом заради неподільної європейської безпеки та спільного майбутнього".

Велика БританіявиробництвоOctopus

