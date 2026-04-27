Україна і Норвегія запускають спільне виробництво ударних дронів
Україна та Норвегія підписали угоду про створення першого спільного виробництва українських ударних безпілотників на території Норвегії.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Угоду уклали в Києві посол Норвегії Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України Сергій Боєв. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту, буде передана Силам оборони України.
У рамках проєкту планується виготовити кілька тисяч дронів класу mid-strike. Фінансування бере на себе норвезька сторона – за рахунок коштів, додаткових до вже передбачених $7 млрд оборонної підтримки України у 2026 році.
Загалом цього року Норвегія планує спрямувати понад $1,5 млрд на закупівлю озброєння українського виробництва.
Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, надійдуть до Сил оборони України вже до літа цього року. Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з науковими дослідженнями.
За задумом сторін, проєкт відкриє можливості для масштабування українських технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою.