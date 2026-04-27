Україна і Норвегія запускають спільне виробництво ударних дронів

Кілька тисяч безпілотників mid-strike виготовлять на норвезькій території та передадуть Силам оборони України.

Україна та Норвегія підписали угоду про створення першого спільного виробництва українських ударних безпілотників на території Норвегії.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Угоду уклали в Києві посол Норвегії Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України Сергій Боєв. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту, буде передана Силам оборони України.

У рамках проєкту планується виготовити кілька тисяч дронів класу mid-strike. Фінансування бере на себе норвезька сторона – за рахунок коштів, додаткових до вже передбачених $7 млрд оборонної підтримки України у 2026 році.

Загалом цього року Норвегія планує спрямувати понад $1,5 млрд на закупівлю озброєння українського виробництва.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, надійдуть до Сил оборони України вже до літа цього року. Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з науковими дослідженнями.

За задумом сторін, проєкт відкриє можливості для масштабування українських технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою.