Україна і Норвегія запускають спільне виробництво ударних дронів

27 квітня 2026, 12:44
Кілька тисяч безпілотників mid-strike виготовлять на норвезькій території та передадуть Силам оборони України.

Україна та Норвегія підписали угоду про створення першого спільного виробництва українських ударних безпілотників на території Норвегії.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Угоду уклали в Києві посол Норвегії Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України Сергій Боєв. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту, буде передана Силам оборони України.

У рамках проєкту планується виготовити кілька тисяч дронів класу mid-strike. Фінансування бере на себе норвезька сторона – за рахунок коштів, додаткових до вже передбачених $7 млрд оборонної підтримки України у 2026 році.

Загалом цього року Норвегія планує спрямувати понад $1,5 млрд на закупівлю озброєння українського виробництва.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, надійдуть до Сил оборони України вже до літа цього року. Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з науковими дослідженнями.

За задумом сторін, проєкт відкриє можливості для масштабування українських технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою.

НорвегіявійнавиробництводрониУкраїна

Останні матеріали

Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
