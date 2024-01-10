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Укроборонпром почне співпрацю з чотирма оборонними компаніями Литви

10 січня 2024, 17:25
Укроборонпром почне співпрацю з чотирма оборонними компаніями Литви
ДК «Укроборонпром»
Фірми спеціалізуються на створенні тепловізійних прицілів, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв'язку тощо.

АТ "Укроборонпром" розпочинає партнерство з чотирма інноваційними оборонними компаніями Литви.

Про це повідомила пресслужба товариства.

Листи про наміри підписали 10 січня у рамках візиту до Литви президента України Володимира Зеленського.

Укроборонпром співпрацюватиме з компаніями NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS. Вони спеціалізуються на створенні прицілів, зокрема тепловізійних, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв'язку тощо.

Нагадаємо, що Зеленський прибув до Литви із неансованим візитом. Після цього він планує відвідати Естонію та Латвію.

Укроборонпромвійна в Україніросія окупантиоборонна промисловість

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