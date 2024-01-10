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ПОЛІТИКА

Зеленський зустрівся з президентом Литви

10 січня 2024, 14:06
Зеленський зустрівся з президентом Литви
Джерело: twitter.com/GitanasNauseda
Зеленський своєю чергою подякував литовському колезі за прийом та потужну оборонну, гуманітарну і політичну підтримку нашої країни з боку Литви.

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Вільнюса. Він зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це повідомляє Офіс президента та Науседf у Twitter (X).

"Радий вітати у Вільнюсі мого дорогого друга Володимира Зеленського, символ опору України російській агресії та героїчної боротьби за свободу. Ми віримо в перемогу України і будемо підтримувати вас і надалі! Дорогі брати, ми з вами", - написав Науседа у соцмережах.

Зеленський своєю чергою подякував литовському колезі за прийом та потужну оборонну, гуманітарну і політичну підтримку нашої країни з боку Литви.

Офіс президента зазначив, що під час зустрічі української та литовської сторін буде обговорено подальші кроки на шляху євроінтеграції нашої держави. Також темами переговорів лідерів будуть ситуація на фронті, питання координації оборонної та фінансової підтримки України, саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні влітку 2024 року.

Крім того, Україна та Литва підписали двосторонні угоди, їх зміст розкриють на спільній пресконференції лідери обох країн.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув з робочим візитом до столиці Литви. Він проведе переговори не лише з президентом, але й прем'єром, спікером сейму, представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Після Литви український президент відвідає Естонію та Латвію.

ЛитвавізитЗеленський.

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