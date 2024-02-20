"Укроборонпром" співпрацюватиме з німецьким виробником ракет Taurus

АТ "Українська оборонна промисловість" підписало меморандум з європейською компанією з розроблення і виробництва ракетних систем - MBDA Deutschland.

Про це "Укроборонпром" написав в Telegram-каналі.

"Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА. Потенційні сфери партнерства – дослідження, розробка, виробництво, інвестиції тощо", - йдеться в дописі.

Генеральний директор "Укроборонпром" Герман Сметанін заявив, що співпраця з провідними світовими зброярськими компаніями не лише розширює наявні можливості України на полі бою, а й закладає міцний фундамент для подальшого розвитку нашої оборонної промисловості та сприяє її інтеграції в оборонну промисловість НАТО.

"Ця угода є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями наших країн. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з "Укроборонпромом", провідним гравцем у європейській оборонній промисловості", - сказав керуючий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд сказав

MBDA Deutschland розробляє і виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони, які відповідають поточним і майбутнім потребам військ.

Ще в кінці листопада німецький MBDA Deutschland - виробник Taurus може відновити виробництво ракет вже найближчим часом.