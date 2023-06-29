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Держконцерн "Укроборонпром" реорганізували

29 червня 2023, 10:32
Держконцерн
ДК «Укроборонпром»
Державний концерн "Укроборонпром" з учора припинив свою діяльність, натомість було утворено АТ "Українська оборонна промисловість".

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін в Telegram-каналі.

"Починаємо "залізні зміни" найбільшого оборонного підприємства країни. Важливий крок – трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну Укроборонпром. Натомість утворено акціонерне товариство Українська оборонна промисловість", - йдеться в дописі.  

 За словами міністра, 

Наступний крок це переведення штату, передання майна і подальші трансформаційні процеси, а далі – формування наглядової ради відповідно до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку, сказав міністр. 

Днями президент звільнив гендиректора Укроборонпрому.
УкроборонпромУкраїнська оборонна промисловість

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