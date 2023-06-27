Президент звільнив гендиректора Укроборонпрому

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади голову ДК "Укроборонпром" згідно з поданою заявою.

Про це йдеться в указі президента №357/2023 від 27 червня.

Ще минулої суботи, 24 червня, Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну "Укроборонпром" Германа Сметаніна. Це рішення набере чинності вже завтра, 28 червня.

31-річний Сметанін до цього очолював харківське ДП "Завод ім. Малишева".