Французька Thales та Укроборонпром створять спільне підприємство

Також французька збройова компанія планує звести завод в Україні.

"Українська оборонна промисловість" і французька компанія Thales International SAS підписали договір про створення спільного підприємства.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін в Telegram-каналі.

"Починаємо новий день Мюнхенської безпекової конференції із підписання важливого документа. АТ "Укроборонпром" і Thales International SAS домовились про створення спільного підприємства, й зафіксували ці домовленості на папері", - йдеться в дописі.

Міністр додав, що підприємство спеціалізуватиметься на створенні передових технологічних рішень для підсилення протиповітряної оборони, радарів, засобів РЕБ, тактичного звʼязку та оптико-електронних систем.

"Українська оборонна промисловість вже тривалий час співпрацювала з Thales, і я радий, що це співробітництво поглиблюється до створення спільного підприємства", - написав Сметанін.

Влітку минулого року ми писали, що французька збройова компанія Thales відкриє в Україні завод.