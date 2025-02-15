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Французька Thales та Укроборонпром створять спільне підприємство

15 лютого 2025, 17:29
Французька Thales та Укроборонпром створять спільне підприємство
джерело lb.ua
Також французька збройова компанія планує звести завод в Україні.

"Українська оборонна промисловість" і французька компанія Thales International SAS підписали договір про створення спільного підприємства. 

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін в Telegram-каналі

"Починаємо новий день Мюнхенської безпекової конференції із підписання важливого документа. АТ "Укроборонпром" і Thales International SAS домовились про створення спільного підприємства, й зафіксували ці домовленості на папері", - йдеться в дописі. 

Міністр додав, що підприємство спеціалізуватиметься на створенні передових технологічних рішень для підсилення протиповітряної оборони, радарів, засобів РЕБ, тактичного звʼязку та оптико-електронних систем. 

"Українська оборонна промисловість вже тривалий час співпрацювала з Thales, і я радий, що це співробітництво поглиблюється до створення спільного підприємства", - написав Сметанін.

Влітку минулого року ми писали, що французька збройова компанія Thales відкриє в Україні завод.

 

УкроборонпромThales

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