Французька збройова компанія Thales відкриє в Україні завод

На підприємстві будуть обслуговуватись систем ППО і радари.

Про це компанія Thales написала на власному сайті.

Було підписано три угоди від імені Thales під егідою Міністерства збройних сил Франції і Міністерства стратегічної промисловості України.

Перша угода про спільне підприємство в Україні, яке полегшить постачання та експлуатацію обладнання для оборонних систем групи, включаючи радіоелектронну боротьбу і тактичне комунікаційне обладнання, системами ППО і радари.

В другій угоді йдеться про радіоелектронну боротьбу, де компанія Thales забезпечить велике обслуговування, тестування і спеціалізоване навчання. Договір спрямований на розвиток місцевого потенціалу технічного обслуговування в Україні, який допоможе скоротити цикли ремонту і технічного обслуговування та забезпечити найкращу експлуатаційну готовність.

І в ретій угоді, підписаній з українським фахівцем із дронів і компанією FRDM, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення, Thales має намір спільно розробити та виготовити безпілотну авіаційну систему, здатну нести і випускати боєприпаси.

В цій же компанії Київ замовив у Франції ще один радар для ППО.

Крім того, днями Німецький концерн Rheinmetall підписав меморандум з Україною про виробництво боєприпасів.