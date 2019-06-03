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Хакер із Запоріжжя створив мережу для атак на держреєстри, – СБУ

"Зловмисник був адміністратором закритого хакерського Інтернет-форуму російського походження. Він підшукував виконавців серед активних учасників форуму, які за грошове винагородження розповсюджували шкідливе програмне забезпечення"
Служба безпеки України заявляє, що попередила спроби спецслужб Росії організувати хакерські атаки на державні установи, залучені до підготовки й проведення виборів.
Хакер із Запоріжжя створив мережу для атак на держреєстри, – СБУ Фото:СБУ

Оперативники СБУ встановили, що "куратори з Росії найняли хакера із Запоріжжя для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, призначеного для несанкціонованого втручання в роботу державних інформаційних ресурсів України". Про це повідомляє "Українська правда".

"Зловмисник був адміністратором закритого хакерського Інтернет-форуму російського походження. Він підшукував виконавців серед активних учасників форуму, які за грошове винагородження розповсюджували шкідливе програмне забезпечення", – задокументували правоохоронці.

"Масове поширення здійснювалось через направлення цільових електронних повідомлень на адреси держустанов, а також уразливі ділянки Інтернет-сайтів державних органів", – заявляє СБУ.

За висновками фахівців, такі комп’ютерні віруси застосовуються, насамперед, для блокування діяльності інформаційних ресурсів через підключення до держреєстрів України, що могло створити загрозу для роботи серверів і персональних комп’ютерів виборчих комісій.

Співробітники СБУ спільно з кіберполіцією провели обшуки за місцем проживання зловмисника – і виявили "комп’ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням для створення та модифікації комп’ютерних вірусів".

"Також отримано майже 10 зразків шкідливого програмного забезпечення, які були підготовлені для розповсюдження серед учасників закритого хакерського форуму", – заявляє спецслужба.

У межах кримінального провадження комп’ютерне обладнання вилучено та направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Нагадаємо, що США допоможуть захистити сервери Центральної виборчої комісії під час президентських виборів в Україні.

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06 03 2019 14:31
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