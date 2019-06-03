Хакер із Запоріжжя створив мережу для атак на держреєстри, – СБУ
Оперативники СБУ встановили, що "куратори з Росії найняли хакера із Запоріжжя для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, призначеного для несанкціонованого втручання в роботу державних інформаційних ресурсів України". Про це повідомляє "Українська правда".
"Зловмисник був адміністратором закритого хакерського Інтернет-форуму російського походження. Він підшукував виконавців серед активних учасників форуму, які за грошове винагородження розповсюджували шкідливе програмне забезпечення", – задокументували правоохоронці.
"Масове поширення здійснювалось через направлення цільових електронних повідомлень на адреси держустанов, а також уразливі ділянки Інтернет-сайтів державних органів", – заявляє СБУ.
За висновками фахівців, такі комп’ютерні віруси застосовуються, насамперед, для блокування діяльності інформаційних ресурсів через підключення до держреєстрів України, що могло створити загрозу для роботи серверів і персональних комп’ютерів виборчих комісій.
Співробітники СБУ спільно з кіберполіцією провели обшуки за місцем проживання зловмисника – і виявили "комп’ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням для створення та модифікації комп’ютерних вірусів".
"Також отримано майже 10 зразків шкідливого програмного забезпечення, які були підготовлені для розповсюдження серед учасників закритого хакерського форуму", – заявляє спецслужба.
У межах кримінального провадження комп’ютерне обладнання вилучено та направлено на проведення відповідних експертних досліджень.
Нагадаємо, що США допоможуть захистити сервери Центральної виборчої комісії під час президентських виборів в Україні.
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