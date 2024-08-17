Хакерська атака викрила вразливість мільйонів особистих даних – NBC News

Було подано колективний позов проти компанії, з якої трапився витік цих даних.

Вперше про ймовірний витік стало відомо у квітні, коли хакерська група USDoD заявила на веб-форумі, що отримала доступ до бази даних, яка містила інформацію про кожну людину в США, Великій Британії та Канаді. В результаті витоку могла бути розкрита величезна кількість номерів соціального страхування. Тому цей інцидент набув широкого розголосу і почав поширюватися в ЗМІ та соціальних мережах.

1 серпня було подано колективний позов проти компанії National Public Data, яка є частиною групи компаній, що займаються збором і продажем особистої інформації людей, як правило, без їхнього відома.

Про це йдеться в матеріалі NBC News.

Позов звинувачує компанію в тому, що вона отримала особисту інформацію позивачів без їхнього відома і дозволу, що є типовою практикою для брокерів даних, а також не забезпечила належний захист цієї інформації від хакерів. Компанія National Public Data не надала коментарів на запит щодо цього питання.

"Колективний позов викликав розповсюдження неперевіреної інформації про те, що в результаті витоку даних цього року були оприлюднені номери соціального страхування всіх громадян США. Однак попередній аналіз фахівців показав, що витік може містити часткові або неточні дані поряд з деякою достовірною інформацією, що ускладнює визначення реального масштабу витоку", — пише NBC News.

Нагадаємо, проросійські хакери з групи Cold River, пов'язані з ФСБ, намагалися зламати електронну пошту колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера завдяки методу соціальної інженерії. Ця атака — частина широкої компанії проти ексчиновників, академіків, а також опозиційних російських діячів.