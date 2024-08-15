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ПОЛІТИКА

Проросійські хакери атакують колишнього посла США

15 серпня 2024, 10:06
Проросійські хакери атакують колишнього посла США
Фото: Ukrinform
Зловмисники удосконалюють свої методи та продовжують уникати виявлення, попри пильну увагу західних урядів.

Проросійські хакери з групи Cold River, пов'язані з ФСБ, намагалися зламати електронну пошту колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера завдяки методу соціальної інженерії. Ця атака — частина широкої компанії проти ексчиновників, академіків, а також опозиційних російських діячів.

Про це сказано у звітах ГО Access Now та Citizen Lab.

Для проведення атаки хакери представили себе іншим колишнім послом, аби втертися в довіру Пайфера та змусити його ввести свої особисті дані на фейковому вебсайті. Поки що в ГО не впевнені, що зловмисники все ж зламали акаунт політика. Але там попереджають, що вони удосконалюють свої методи та продовжують уникати виявлення, попри пильну увагу західних урядів. 

"Такі атаки можуть мати серйозні наслідки для жертв у росії, зокрема можливість фізичної шкоди або ув'язнення", — пояснюють в ГО. 

Нагадаємо, іранські хакери атакували близько десятка осіб, пов'язаних із президентом США Джо Байденом, колишнім американським лідером та кандидатом від республіканців на виборах-2024 Дональдом Трампом, а також віцепрезидентом Камалою Гарріс, у межах довготривалої фішингової кампанії.

СШАхакери рф

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