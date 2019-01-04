Хакери дві доби активно атакують виборчу систему України, - Аваков

"Ми моніторимо цю ситуацію останні дві доби дуже активно, бачимо спроби з деяких IP-адрес доступитися до нашої центральної виборчої системи - з IP-адрес із Російської Федерації, з IP-адрес, які знаходяться в Києві, й тут спеціалісти ЦВК і наші спеціалісти дуже добре відпрацьовують захист, блокують ці адреси"

Із деяких IP-адрес як з Києва, так і з Росії, є спроби кібервтурчання в роботу виборчої системи України, проте спеціалісти їх відстежують і блокують.

"Ми моніторимо цю ситуацію останні дві доби дуже активно, бачимо спроби з деяких IP-адрес доступитися до нашої центральної виборчої системи - з IP-адрес із Російської Федерації, з IP-адрес, які знаходяться в Києві, й тут спеціалісти ЦВК і наші спеціалісти дуже добре відпрацьовують захист, блокують ці адреси", - прокоментував Арсен Аваков ситуацію із кіберзагрозами виборчій системі, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, немає підстав вважати, що система буде дискредитована.

Аваков запевнив, що інформаційна виборча система демонструє "адекватну" роботу.

У свою чергу голова ЦВК Тетяна Сліпачук нагадала, що цього року представники кіберполіції увійшли до складу спеціальної робочої групи спільно з представниками Центрвиборчкому, СБУ і Держспецзв'язку, яка стоїть "на сторожі наших інформаційних ресурсів".

Крім того, за словами Авакова, рівень безпеки на цих виборах був безпрецедентним.

"135 тисяч співробітників МВС, всі ці люди прекрасно відпрацювали, і ми дійсно маємо безпрецедентний рівень безпеки, і забезпечення прав на цих виборах. Системних порушень на виборах ми не побачили", - зазначив Аваков.

За його словами, превенція стала символом цієї виборчої кампанії, "завдяки якій ми змогли уникнути дуже багатьох негативних факторів - починаючи від сумнозвісних "сіток", у значній мірі які, я думаю, нам вдалося побороти, практично повна відсутність “каруселей” на цей раз, і багатьох інших факторів".

Також він подякував громадянській мережі ОПОРА за співпрацю і допомогу.

31 березня в Україні пройшов перший тур виборів Президента. За результатами підрахунку 85,07% електронних протоколів, до другого туру виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний глава держави Петро Порошенко.

Нагадаємо, що ОБСЄ визнала вибори в Україні вільними.