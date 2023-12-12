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ПОЛІТИКА

Хакери ГУР атакували податкову систему росії

12 грудня 2023, 16:10
Хакери ГУР атакували податкову систему росії
Фактично інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї росії опинився в руках воєнної розвідки України.

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували податкову систему російської федерації.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Під час спецоперації розвідники проникнули в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральной податкової служби, а далі — у понад 2300 її регіональних серверів по всій росії, а також на території тимчасово окупованого Криму. Усі вони заражені шкідливим програмним забезпеченням.

Так само атакували російську ІТ-компанію Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС рф.

Внаслідок двох кібератак повністю ліквідували конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи рф — знищена вся база даних та її резервні копії (backup). Зв’язок між центральним офісом у Москві та 2 300 російськими територіальними управліннями — паралізований, як і між ФНС рф та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних).

Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються вже четвертий день поспіль. Фахівці стверджують, що відновлення може зайняти місяць — але повністю реанімувати податкову систему держави-агресора неможливо.

Раніше кіберфахівці української розвідки отримали доступ до закритих службових документів структурного підрозділу Vіністерства транспорту рф ― Федерального агентства повітряного транспорту, відомого як "Росавіація".

хакериатакаГУР

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