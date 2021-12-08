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Хакери повернули лише частину біткоїнів після найбільшої крадіжки криптовалюти

В описі транзакції хакери написали, що "не були заінтересовані у самих грошах", і додали, що "їхній план полягав в тому, аби повернути всі викрадені кошти
Невідомі хакери повернули 342 мільйони доларів США після того, як здійснили атаку на платформу Poly Network, вкравши криптовалюти на 610 мільйонів доларів США.
Хакери повернули лише частину біткоїнів після найбільшої крадіжки криптовалюти Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Yahoo Finance.
 
В описі транзакції хакери написали, що "не були заінтересовані у самих грошах", і додали, що "їхній план полягав в тому, аби повернути всі викрадені кошти".
 
Попри різкі коливання у ціні та занепокоєння з приводу величезних витрат на електроенергію, необхідної для генерації криптовалют, їхня популярність зросла за останні роки. Їхня сукупна ринкова вартість наразі становить майже 2 трильйони доларів, що робить їх привабливими для хакерів.
 
Зазначається, що у 2014 році з японської біржі було вкрадено 850 тисяч біткоїнів з тодішньою вартістю в 470 мільйонів доларів США. Сьогодні ця сума би дорівнювала 38 мільярдам доларів.
 
 
Це була одна з найбільших крадіжок криптовалюти у світі на сьогодні.
 
 
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12 08 2021 17:53
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