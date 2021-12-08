БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНевідомі хакери повернули 342 мільйони доларів США після того, як здійснили атаку на платформу Poly Network, вкравши криптовалюти на 610 мільйонів доларів США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хакери повернули лише частину біткоїнів після найбільшої крадіжки криптовалюти
В описі транзакції хакери написали, що "не були заінтересовані у самих грошах", і додали, що "їхній план полягав в тому, аби повернути всі викрадені кошти
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Yahoo Finance.
В описі транзакції хакери написали, що "не були заінтересовані у самих грошах", і додали, що "їхній план полягав в тому, аби повернути всі викрадені кошти".
Попри різкі коливання у ціні та занепокоєння з приводу величезних витрат на електроенергію, необхідної для генерації криптовалют, їхня популярність зросла за останні роки. Їхня сукупна ринкова вартість наразі становить майже 2 трильйони доларів, що робить їх привабливими для хакерів.
Зазначається, що у 2014 році з японської біржі було вкрадено 850 тисяч біткоїнів з тодішньою вартістю в 470 мільйонів доларів США. Сьогодні ця сума би дорівнювала 38 мільярдам доларів.
Нагадаємо, що невідомі хакери здійснили атаку на платформу Poly Network, здійснивши крадіжку криптовалюти на 610 мільйонів доларів США.
Це була одна з найбільших крадіжок криптовалюти у світі на сьогодні.
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12 08 2021 17:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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