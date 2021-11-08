ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНевідомі хакери здійснили атаку на платформу Poly Network, здійснивши крадіжку криптовалюти на 610 мільйонів доларів США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найбільша крадіжка криптовалюти – хакери привласнили понад $600 мільйонів
Poly Network вже попросила у соцмережах налагодити зв'язок із хакерами і закликала їх "повернути вкрадені активи
Ethereum
Про це повідомляє CNBC.
Це була одна з найбільших крадіжок криптовалюти у світі на сьогодні.
Зазначається, що Poly Network є платформою, яка прагне з'єднати різні блокчейни, щоб вони могли працювати разом. При цьому блокчейн - це ланцюжок записів, на якому базуються різні криптовалюти. Кожна криптовалюта має свій власний блокчейн, і вони різняться між собою.
Poly Network вже попросила у соцмережах налагодити зв'язок із хакерами і закликала їх "повернути вкрадені активи".
Експерти з безпекової компанії SlowMist заявили, що всього були вкрадено криптовалюти вартістю 610 мільйонів доларів США, які своєю чергою були переведені на три різні адреси.
Poly Network закликала криптовалютні біржі вносити до чорного списку токени, що надходять із цих адрес, пов'язаних із хакерами.
Як повідомлялося, поліція Великої Британії конфіскувала рекордну кількість криптовалюти на загальну суму 180 мільйонів фунтів стерлінгів у рамках міжнародного розслідування про відмивання грошей у Лондоні.
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11 08 2021 13:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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