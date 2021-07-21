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ЄС хоче позбутися анонімних переказів криптовалюти

Таким чином у ЄС прагнуть зробити криптоактиви більш відстежуваними, що допоможе зупинити відмивання грошей
У Євросоюзі запропонували зміни до законодавства, згідно яких компанії, які проводять транзакції у криптовалютах, зобов’яжуть збирати дані про одержувача та відправника.
ЄС хоче позбутися анонімних переказів криптовалюти Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє BBC, пише "Економічна правда". 

Таким чином у ЄС прагнуть зробити криптоактиви більш відстежуваними, що допоможе зупинити відмивання грошей та фінансування тероризму таким шляхом. Також під заборону потрапили анонімні криптогаманці.

На реалізацію нових правил країнам ЄС знадобиться близько 2 років. У Єврокомісії рішення аргументують тим, що криптоперекази повинні підпорядковуватися таким же правилам протидії відмиванню грошей, як і банківські перекази.

Зазначається, що окремі постачальники послуг із криптоактивами вже охоплені правилами боротьби з відмиванням грошей, нові пропозиції ЄС розширять ці правила на весь криптосектор.

Так, компанія, яка здійснює операції з криптоактивами для клієнта, буде зобов’язана вказувати ім'я, адресу, дату народження та номер рахунку відправника, а також ім'я одержувача.

Тепер пропозиції потребують згоди з боку держав-членів та Європейського парламенту.

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21 07 2021 12:52
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