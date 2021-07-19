Один з творців Ethereum вийшов з криптобізнесу: не почувається в безпеці

Він планує переорієнтуватись на благодійність та інші справи, не пов’язані з криптографією

Один із творців блокчейн-платформи й криптовалюти Ethereum, 48-річний Ентоні Ді Іоріо заявив, що пішов з криптоіндустрії з міркувань особистої безпеки.

Його заяву цитує Bloomberg, повідомляє "Громадське".

Ентоні Ді Іоріо має команду охоронців із 2017 року, які подорожують з ним, де б він не був. Найближчими тижнями канадець розраховує розірвати зв’язки одночасно з кількома стартапами, до яких він долучений. Також він більше не планує фінансувати будь-які блокчейн-проєкти.

"Є ризик, який мене не дуже надихає. Я не відчуваю себе в безпеці в цьому середовищі. Якби я був зосереджений на більш серйозних проблемах, думаю, я був би в більшій безпеці", - сказав Ді Іоріо.

Ді Іоріо повідомив, що спілкувався з кількома потенційними інвесторами й вважає, що стартап Ethereum оцінюватиметься у "сотні мільйонів [доларів]". Він розраховує продати компанію за акції в іншій компанії, а не за криптовалюту.

"Я хочу урізноманітнитися, щоб не бути крипто-хлопцем, а бути хлопцем, який розв'язує складні проблеми", - повідомив співзасновник компанії. Зокрема, він зараз бере участь у проєкті Arrow, у межах якого будують автомобіль з нульовими викидами.

Що ще відомо про Ді Іоріо?

У 2018-му він купив найбільшу й одну з найдорожчих квартир в Канаді, розплатившись частково цифровими грошима. Він придбав триповерховий пентхаус за $22 млн у готелі St. Regis Residences Toronto.

Останніми роками Ді Іоріо займається венчурним інвестуванням і консультуванням стартапів. Деякий час він також був директором із цифрових технологій Фондової біржі Торонто.

У лютому 2018 року журнал Forbes оцінив його статки в 1 млрд доларів. Відтоді криптовалюта Ethereum подорожчала більш як удвічі.

Нагадаємо, що криптовалюта Ethereum оновила свій рекорд собівартості, піднявшись до позначки у 3 456 доларів.