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Ethereum встановила новий рекорд вартості

Загалом із початку року вартість Ethereum злетіла на 360%
Криптовалюта Ethereum оновила свій рекорд собівартості, піднявшись до позначки у 3 456 доларів.
Ethereum встановила новий рекорд вартості Фото: Економічна правда

Станом на 18:30 за київським часом "ефір" коштує 3305 доларів, повідомляє "Економічна правда".

Загалом із початку року вартість Ethereum злетіла на 360%.

Аналітики пов’язують зацікавленість в другій за популярністю криптовалюті з інтересом різних інституцій. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum.

Нагадаємо, що друга за популярністю криптовалюта встановила новий рекорд

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05 05 2021 10:36
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