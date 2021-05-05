БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКриптовалюта Ethereum оновила свій рекорд собівартості, піднявшись до позначки у 3 456 доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ethereum встановила новий рекорд вартості
Загалом із початку року вартість Ethereum злетіла на 360%
Фото: Економічна правда
Станом на 18:30 за київським часом "ефір" коштує 3305 доларів, повідомляє "Економічна правда".
Загалом із початку року вартість Ethereum злетіла на 360%.
Аналітики пов’язують зацікавленість в другій за популярністю криптовалюті з інтересом різних інституцій. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum.
Нагадаємо, що друга за популярністю криптовалюта встановила новий рекорд
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05 05 2021 10:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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