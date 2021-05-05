Ethereum встановила новий рекорд вартості Загалом із початку року вартість Ethereum злетіла на 360%

Криптовалюта Ethereum оновила свій рекорд собівартості, піднявшись до позначки у 3 456 доларів.

Фото: Економічна правда

Станом на 18:30 за київським часом "ефір" коштує 3305 доларів, повідомляє "Економічна правда". Загалом із початку року вартість Ethereum злетіла на 360%. Аналітики пов’язують зацікавленість в другій за популярністю криптовалюті з інтересом різних інституцій. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum. Нагадаємо, що друга за популярністю криптовалюта встановила новий рекорд

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