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Друга за популярністю криптовалюта встановила новий рекорд

Аналітики пов’язують зацікавленість в другій за популярністю криптовалюті з зацікавленістю в різних інституціях. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum
Криптовалюта Ethereum оновила свій рекорд собівартості, піднявшись до позначки у 3 456 доларів США у вівторок, 4 травня.
Друга за популярністю криптовалюта встановила новий рекорд Фото: Jack Taylor | Getty Images
Загалом із початку року вартість Ethereum злетіла на близько 360%, повідомляє CNBC, передає Укрінформ.
 
Аналітики пов’язують зацікавленість в другій за популярністю криптовалюті з зацікавленістю в різних інституціях. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum.
 
Ethereum - криптовалюта та платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів (dapps) на базі блокчейна, що працюють на базі розумних контрактів. Реалізована як єдина децентралізована віртуальна машина. ETH є рідною валютою для платформи Ethereum, а також працює як плата за транзакцію майнерам у мережі Ethereum.
 
Як повідомлялося раніше, 26 квітня найпопулярніша криптовалюта Bitcoin відновила зростання після п’ятиденного поспіль її падіння у собівартості. 
 
Нагадаємо, що в лютому цього року криптовалюта Ethereum встановила новий рекорд собівартості у понад 1 693 доларів США.
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04 05 2021 15:26
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