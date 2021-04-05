Друга за популярністю криптовалюта встановила новий рекорд

Аналітики пов’язують зацікавленість в другій за популярністю криптовалюті з зацікавленістю в різних інституціях. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum

Криптовалюта Ethereum оновила свій рекорд собівартості, піднявшись до позначки у 3 456 доларів США у вівторок, 4 травня.

Загалом із початку року вартість Ethereum злетіла на близько 360%, повідомляє CNBC, передає Укрінформ.

Аналітики пов’язують зацікавленість в другій за популярністю криптовалюті з зацікавленістю в різних інституціях. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum.

Ethereum - криптовалюта та платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів (dapps) на базі блокчейна, що працюють на базі розумних контрактів. Реалізована як єдина децентралізована віртуальна машина. ETH є рідною валютою для платформи Ethereum, а також працює як плата за транзакцію майнерам у мережі Ethereum.

Як повідомлялося раніше, 26 квітня найпопулярніша криптовалюта Bitcoin відновила зростання після п’ятиденного поспіль її падіння у собівартості.