БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКриптовалюта Ethereum оновила свій рекорд собівартості, піднявшись до позначки у 3 456 доларів США у вівторок, 4 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Друга за популярністю криптовалюта встановила новий рекорд
Аналітики пов’язують зацікавленість в другій за популярністю криптовалюті з зацікавленістю в різних інституціях. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum
Фото: Jack Taylor | Getty Images
Загалом із початку року вартість Ethereum злетіла на близько 360%, повідомляє CNBC, передає Укрінформ.
Аналітики пов’язують зацікавленість в другій за популярністю криптовалюті з зацікавленістю в різних інституціях. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum.
Ethereum - криптовалюта та платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів (dapps) на базі блокчейна, що працюють на базі розумних контрактів. Реалізована як єдина децентралізована віртуальна машина. ETH є рідною валютою для платформи Ethereum, а також працює як плата за транзакцію майнерам у мережі Ethereum.
Як повідомлялося раніше, 26 квітня найпопулярніша криптовалюта Bitcoin відновила зростання після п’ятиденного поспіль її падіння у собівартості.
Нагадаємо, що в лютому цього року криптовалюта Ethereum встановила новий рекорд собівартості у понад 1 693 доларів США.
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04 05 2021 15:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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