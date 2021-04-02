Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Криптовалюта Ethereum знову б’є рекорди

Криптовалюта Ethereum встановила новий рекорд собівартості у понад 1 693 доларів США.
Криптовалюта Ethereum знову б’є рекорди Ethereum

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.

За даним торгів станом на 03:14 за Києвом, вартість Ethereum дорівнювала 1 693 долар США, що є новим рекордом для криптовалюти.

Зазначається, що наразі криптовалюта знизилася у собівартості до 1 667 доларів.

За даними торгів, вартість криптовалюти Bitcoin також зростає. Вона наразі коливається в районі 38 тисяч доларів США.

Ethereum - криптовалюта та платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна, що працюють на базі розумних контрактів. Вона є другою за капіталізацією криптовалютою після Bitcoin.

3 лютого криптовалюта Ethereum встановила новий рекорд собівартості у понад 1 571 долар США.

Читайте також: Bitcoin вже 40 тисяч - експерти пояснюють, чому

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 02 2021 12:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.