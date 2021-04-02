Криптовалюта Ethereum знову б’є рекорди
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.
За даним торгів станом на 03:14 за Києвом, вартість Ethereum дорівнювала 1 693 долар США, що є новим рекордом для криптовалюти.
Зазначається, що наразі криптовалюта знизилася у собівартості до 1 667 доларів.
За даними торгів, вартість криптовалюти Bitcoin також зростає. Вона наразі коливається в районі 38 тисяч доларів США.
Ethereum - криптовалюта та платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна, що працюють на базі розумних контрактів. Вона є другою за капіталізацією криптовалютою після Bitcoin.
3 лютого криптовалюта Ethereum встановила новий рекорд собівартості у понад 1 571 долар США.
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