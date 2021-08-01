Bitcoin вже 40 тисяч - експерти пояснюють, чому

Криптовалюта Bitcoin ввечері 7 січня сягнула чергового рекорду у 40 324 долара, експерти пояснюють це спробами інвесторів компенсувати вплив інфляції, слабким доларом та великою кількістю розрахунків.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на дані Coindesk.

За 24 години вартість криптовалюти зросла на 6,07% та становить 38 756 доларів о 10:24 за Києвом.

Експерти Coindesk називають три основні причини такого зростання. Так, покупці намагаються компенсувати ризики від інфляції, адже всього може бути створений лише 21 мільйон Bitcoin - на противагу емісії коштів центробанками.

Також має вплив падіння долару на міжнародних біржах - Індекс долару, що показує вартість долару проти інших світових валют, впав на 6,8% у 2020 році та продовжує у 2021 році. Водночас, вартість Bitcoin оцінюють переважно саме у доларах.

Також експерти зазначають вплив високої кількості транзакцій купівлі Bitcoin. Зокрема, це пов’язано з можливістю купівлі криптовалюти в електронних гаманцях на кшталт PayPal.

Попри все, аналітики очікують падіння Bitcoin, передусім, через нестабільність криптовалюти. У коментарях декілька експертів зазначають можливі подальші стрибки у вартості, а ціни у 70 та 80 тисяч доларів не викликатимуть подив. Врешті-решт криптовалюта може повернутися до рівнів, що спостерігаються зараз, та очікувати падіння до 20 тисяч доларів найближчим часом не варто.

Нагадаємо, що раніше Bitcoin встановив новий рекорд - $33 тисяч