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Bitcoin встановив новий рекорд - $33 тисячі

Це не перший стрибок цін на біткоїн
Віртуальна валюта біткоїн зараз оцінюється вище, ніж 33 тис. доларів, що є рекордним показником.
Bitcoin встановив новий рекорд - $33 тисячі Фото: Укрінформ

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє CNN.

Як зазначає видання, це не перший стрибок цін на біткоїн. У 2017 році біткоїн показав хороше зростання і досяг тодішнього рекордного рівня - понад 20 тис. доларів. Але до початку 2019 року ціна на віртуальну валюту впала до трохи більше ніж 3 тис. доларів. Потім в травні 2019 року він зріс до 8 тис. доларів, а в грудні 2020 року ціна на біткоїн перевищила 20 тис. доларів.

Нагадаємо, що напередодні вартість Bitcoin вперше перевищила $28 тисяч

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03 01 2021 15:39
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