Bitcoin встановив новий рекорд - $33 тисячі

Віртуальна валюта біткоїн зараз оцінюється вище, ніж 33 тис. доларів, що є рекордним показником.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє CNN.

Як зазначає видання, це не перший стрибок цін на біткоїн. У 2017 році біткоїн показав хороше зростання і досяг тодішнього рекордного рівня - понад 20 тис. доларів. Але до початку 2019 року ціна на віртуальну валюту впала до трохи більше ніж 3 тис. доларів. Потім в травні 2019 року він зріс до 8 тис. доларів, а в грудні 2020 року ціна на біткоїн перевищила 20 тис. доларів.

Нагадаємо, що напередодні вартість Bitcoin вперше перевищила $28 тисяч