БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВіртуальна валюта біткоїн зараз оцінюється вище, ніж 33 тис. доларів, що є рекордним показником.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Bitcoin встановив новий рекорд - $33 тисячі
Це не перший стрибок цін на біткоїн
Фото: Укрінформ
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє CNN.
Як зазначає видання, це не перший стрибок цін на біткоїн. У 2017 році біткоїн показав хороше зростання і досяг тодішнього рекордного рівня - понад 20 тис. доларів. Але до початку 2019 року ціна на віртуальну валюту впала до трохи більше ніж 3 тис. доларів. Потім в травні 2019 року він зріс до 8 тис. доларів, а в грудні 2020 року ціна на біткоїн перевищила 20 тис. доларів.
Нагадаємо, що напередодні вартість Bitcoin вперше перевищила $28 тисяч
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03 01 2021 15:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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