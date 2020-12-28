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Вартість Bitcoin вперше перевищила $28 тисяч

Проте за декілька годин варість знизилася до 26 тис. 722 доларів США
Вартість криптовалюти Bitcoin вперше перевищила позначку у 28 тисяч доларів США.
Вартість Bitcoin вперше перевищила $28 тисяч Фото: dw.com

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє портал SiliconAngle.

27 грудня після обіду вартість Bitcoin становила рекордні 28 тис. 222 долара США. Проте за декілька годин варість знизилася до 26 тис. 722 доларів США.

За словами одного з експертів Томаса Куна, таке зростання можна пояснити тим, що традиційні фінансові ринки до середини січня перебувають "на відпочинку" через свята.

Він припустив, що потім вартість Bitcoin може різко почати знижуватися.

Нагадаємо, що 18 грудня Bitcoin встановив новий рекорд - $23 700

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28 12 2020 11:46
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