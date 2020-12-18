Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Bitcoin встановив новий рекорд - $23 700

Стрімкий ріст Bitcoin можна пояснити великим попитом, адже багато людей не хочуть пропустити таку можливість, коли вартість криптовалюти зростає
Інші криптовалюти також продовжують демонструвати позитивну тенденцію на тлі рекордів Bitcoin.
Bitcoin встановив новий рекорд - $23 700 Фото: dw.com

Водночас, аналітики попереджають, що Bitcoin має високий рівень волатильності, і тому вартість криптовалюти може дуже швидко як зрости, так і впасти, повідомляє "Укрінформ".

За словами криптоексперта Хендріка Кугелберга, стрімкий ріст Bitcoin можна пояснити великим попитом, адже багато людей не хочуть пропустити таку можливість, коли вартість криптовалюти зростає.

Фото: Укрінформ

Зазначається, що інші криптовалюти також продовжують демонструвати позитивну тенденцію на тлі рекордів Bitcoin.

Фото: Укрінформ

Bitcoin - найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Нагадаємо, що 17 грудня Bitcoin коштував понад $22 тисячі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 12 2020 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.