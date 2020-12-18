Bitcoin встановив новий рекорд - $23 700
Водночас, аналітики попереджають, що Bitcoin має високий рівень волатильності, і тому вартість криптовалюти може дуже швидко як зрости, так і впасти, повідомляє "Укрінформ".
За словами криптоексперта Хендріка Кугелберга, стрімкий ріст Bitcoin можна пояснити великим попитом, адже багато людей не хочуть пропустити таку можливість, коли вартість криптовалюти зростає.
Фото: Укрінформ
Зазначається, що інші криптовалюти також продовжують демонструвати позитивну тенденцію на тлі рекордів Bitcoin.
Фото: Укрінформ
Bitcoin - найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.
Нагадаємо, що 17 грудня Bitcoin коштував понад $22 тисячі
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