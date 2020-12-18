Bitcoin встановив новий рекорд - $23 700

Стрімкий ріст Bitcoin можна пояснити великим попитом, адже багато людей не хочуть пропустити таку можливість, коли вартість криптовалюти зростає

Інші криптовалюти також продовжують демонструвати позитивну тенденцію на тлі рекордів Bitcoin.

Водночас, аналітики попереджають, що Bitcoin має високий рівень волатильності, і тому вартість криптовалюти може дуже швидко як зрости, так і впасти, повідомляє "Укрінформ".

За словами криптоексперта Хендріка Кугелберга, стрімкий ріст Bitcoin можна пояснити великим попитом, адже багато людей не хочуть пропустити таку можливість, коли вартість криптовалюти зростає.

Фото: Укрінформ

Зазначається, що інші криптовалюти також продовжують демонструвати позитивну тенденцію на тлі рекордів Bitcoin.

Фото: Укрінформ

Bitcoin - найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Нагадаємо, що 17 грудня Bitcoin коштував понад $22 тисячі