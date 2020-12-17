Bitcoin коштує вже понад $22 тисячі

Наступна психологічна позначка знаходиться на рівні у 25 тис. доларів

Вартість криптовалюти Bitcoin, за даними торгів, становить 22 тис. 274 долари США.

За словами аналітиків, період зростання для Bitcoin ще не закінчився, наступна психологічна позначка знаходиться на рівні у 25 тис. доларів, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що вартість інших криптовалют також демонструє зріст на тлі інтересу інвесторів.

Вчора вартість Bitcoin уперше перевищила $20 тис.

Нагадаємо, що 2 грудня вартість криптовалюти сягнула майже $20 тисяч, що було історичним рекордом