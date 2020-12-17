БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВартість криптовалюти Bitcoin, за даними торгів, становить 22 тис. 274 долари США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Bitcoin коштує вже понад $22 тисячі
Наступна психологічна позначка знаходиться на рівні у 25 тис. доларів
Фото: з вільних джерел
За словами аналітиків, період зростання для Bitcoin ще не закінчився, наступна психологічна позначка знаходиться на рівні у 25 тис. доларів, повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що вартість інших криптовалют також демонструє зріст на тлі інтересу інвесторів.
Вчора вартість Bitcoin уперше перевищила $20 тис.
Нагадаємо, що 2 грудня вартість криптовалюти сягнула майже $20 тисяч, що було історичним рекордом
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