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Bitcoin коштує вже понад $22 тисячі

Наступна психологічна позначка знаходиться на рівні у 25 тис. доларів
Вартість криптовалюти Bitcoin, за даними торгів, становить 22 тис. 274 долари США.
Bitcoin коштує вже понад $22 тисячі Фото: з вільних джерел

За словами аналітиків, період зростання для Bitcoin ще не закінчився, наступна психологічна позначка знаходиться на рівні у 25 тис. доларів, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що вартість інших криптовалют також демонструє зріст на тлі інтересу інвесторів.

Вчора вартість Bitcoin уперше перевищила $20 тис.

Нагадаємо, що 2 грудня вартість криптовалюти сягнула майже $20 тисяч, що було історичним рекордом

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17 12 2020 10:52
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