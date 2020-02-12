БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПершого грудня криптовалюта Bitcoin побила історичний рекорд вартості, яка наблизилася до 20 тис. доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Bitcoin побив історичний рекорд - майже $20 тисяч
На думку аналітиків, криптовалюта продовжить дорожчати до 22 тис. доларів
Фото: з вільних джерел
Як передає "Укрінформ", про це говорять дані Coindesk та видання BBC.
Так, на біржі вартість Bitcoin досягала 19,9 тис. доларів.
Станом на 19:30 за київським часом цей показник був 18 899, 88 долара.
На думку аналітиків, криптовалюта продовжить дорожчати до 22 тис. доларів.
Як відомо, попередній максимум було зафіксовано у грудні 2017 року, коли Bitcoin також торгувався на цих позначках. Тоді котирування різко зросли за кілька тижнів, після чого стався обвал і Bitcoin подешевшав у шість разів.
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02 12 2020 11:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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