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Bitcoin побив історичний рекорд - майже $20 тисяч

На думку аналітиків, криптовалюта продовжить дорожчати до 22 тис. доларів
Першого грудня криптовалюта Bitcoin побила історичний рекорд вартості, яка наблизилася до 20 тис. доларів.
Bitcoin побив історичний рекорд - майже $20 тисяч Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це говорять дані Coindesk та видання BBC.

Так, на біржі вартість Bitcoin досягала 19,9 тис. доларів.

Станом на 19:30 за київським часом цей показник був 18 899, 88 долара.

На думку аналітиків, криптовалюта продовжить дорожчати до 22 тис. доларів.

Як відомо, попередній максимум було зафіксовано у грудні 2017 року, коли Bitcoin також торгувався на цих позначках. Тоді котирування різко зросли за кілька тижнів, після чого стався обвал і Bitcoin подешевшав у шість разів.

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02 12 2020 11:31
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