Вартість Bitcoin уперше з початку 2018 року перевищила 17 тисяч доларів Станом на 14:50 за Києвом вартість біткоїна становила 17,048 доларів

На частку біткоїнів припадає приблизно 65,22% всього глобального ринку криптовалют.

Фото: з вільних джерел

Вартість найпопулярнішої криптовалюти - Bitcoin - у вівторок 17 листопада зросла на 5% та перевищила позначку у 17 тисяч доларів вперше з січня 2018 року, повідомляє "Економічна правда". Станом на 14:50 за Києвом вартість біткоїна становила 17,048 доларів. Фото: Економічна правда На частку біткоїнів припадає приблизно 65,22% всього глобального ринку криптовалют. Нагадаємо, що Bitcoin сягає рекордних цін рівня 2017 року

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