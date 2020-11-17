БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНа частку біткоїнів припадає приблизно 65,22% всього глобального ринку криптовалют.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вартість Bitcoin уперше з початку 2018 року перевищила 17 тисяч доларів
Станом на 14:50 за Києвом вартість біткоїна становила 17,048 доларів
Фото: з вільних джерел
Вартість найпопулярнішої криптовалюти - Bitcoin - у вівторок 17 листопада зросла на 5% та перевищила позначку у 17 тисяч доларів вперше з січня 2018 року, повідомляє "Економічна правда".
Станом на 14:50 за Києвом вартість біткоїна становила 17,048 доларів.
Фото: Економічна правда
На частку біткоїнів припадає приблизно 65,22% всього глобального ринку криптовалют.
Нагадаємо, що Bitcoin сягає рекордних цін рівня 2017 року
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