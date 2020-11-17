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Вартість Bitcoin уперше з початку 2018 року перевищила 17 тисяч доларів

Станом на 14:50 за Києвом вартість біткоїна становила 17,048 доларів
На частку біткоїнів припадає приблизно 65,22% всього глобального ринку криптовалют.
Вартість Bitcoin уперше з початку 2018 року перевищила 17 тисяч доларів Фото: з вільних джерел

Вартість найпопулярнішої криптовалюти - Bitcoin - у вівторок 17 листопада зросла на 5% та перевищила позначку у 17 тисяч доларів вперше з січня 2018 року, повідомляє "Економічна правда".

Станом на 14:50 за Києвом вартість біткоїна становила 17,048 доларів.

Фото: Економічна правда

На частку біткоїнів припадає приблизно 65,22% всього глобального ринку криптовалют.

Нагадаємо, що Bitcoin сягає рекордних цін рівня 2017 року

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17 11 2020 15:51
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